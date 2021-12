Paris Hilton revela no Twitter que passará o Carnaval no Brasil

A socialite norte-americana Paris Hilton contou que passará o Carnaval no Brasil em seu perfil social no Twitter. "Vou ao Brasil para o carnaval deste ano. Estou muito animada! :)", escreveu a herdeira da rede de hotéis Hilton.



Paris não revelou maiores informações sobre a sua visita, como por exemplo, quais cidades pretende visitar ou se virá na companhia do namorado Doug Reinhardt.



Desde o ano passado, o Brasil recebeu as visitas de Hugh Jackman, Tom Cruise e Katie Holmes, Sylvester Stallone, entre outros.





