Paris Hilton é presa por posse de cocaína em Las Vegas

A socialite Paris Hilton foi presa em Las Vegas na madrugada deste sábado,28, acusada de posse de cocaína. A norte-americana viajava como passageira em um carro que foi parado pela polícia. O motorista foi acusado de dirigir sob a influência de drogas.



Durante a abordagem, os policiais encontraram um pó suspeito no veículo, e testes posteriores comprovaram que se tratava de cocaína. Segundo a polícia, Paris foi encaminhada a uma delegacia para ser indiciada e libertada posteriormente sob fiança.



Durante a Copa do Mundo da África do Sul a socialite já havia sido detida sob a suspeita de consumir maconha, mas foi libertada em seguida, sem acusação formal. Em 2007, ela passou 24 dias na cadeia após ser condenada por dirigir embriagada.

