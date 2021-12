Paris Está em Chamas tem roteiro assinado por Coppola

Esse filme de culto de René Clément ficou um pouco esquecido com o correr dos anos. No entanto, na época (1966), foi um acontecimento, talvez pela presença de um elenco estelar e internacional. Paris Está em Chamas apresenta um cast formado por gente como Yves Montand, Simone Signoret, Orson Welles, Alain Delon, Robert Stack, Kirk Douglas e um longo etc. Além desses grandes atores, há outra surpresa nos créditos - o roteiro é assinado por um então muito jovem Francis Ford Coppola. A música é de Maurice Jarre.

Não são apenas os nomes que impressionam. É todo um trabalho cinematográfico digno de nota, mas que talvez tenha saído em época errada, e por isso foi um tanto esquecido pelos cinéfilos. Bom que a Lume tenha lançado o DVD, um épico de quase três horas de duração - 2h50 para ser preciso.

A época talvez "errada" diz respeito a um cinema francês tradicional do qual fazia parte Clément, então sob forte contestação da nouvelle vague. Essa outra guerra - a dos críticos e cineastas - já estava então perdida para os "jovens turcos" dos Cahiers du Cinéma, que haviam imposto um gosto. Talvez não ao público, mas à própria intelligentsia francesa e decerto mundial.

A própria participação da Resistência Francesa na liberação de Paris, então contestada, é heroicizada sob os olhos de Clément. O que pode ter parecido pouco realista para o olhar crítico dos anos 1960, mais interessado em enxergar a fragilidade francesa diante do inimigo alemão durante a guerra que fazer o balanço dos heróis que de fato haviam resistido. Isso era coisa para um pouco depois, quando a lembrança do morticínio de 1939-1945 já pudesse ser visto à distância.

PARIS ESTÁ EM CHAMAS - Direção: René Clément (França/1966). Distribuição: Lume Filmes (R$ 49,90)

