Parem de falar mal da rotina ganha novas datas para apresentações

Após adiar as apresentações do espetáculo "Parem de falar mal da rotina" por causa de problemas de saúde, a atriz Elisa Lucinda anuncia nova data para a realização do espetáculo com curta temporada em Salvador.

Ao total, serão quatro apresentações que acontecem nos dias 29 de novembro a 2 de dezembro na Caixa Cultural Salvador. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e serão vendidos na bilheteria da Caixa Cultural a partir das 9h do primeiro dia de espetáculo (29/11).

"Parem de falar mal da rotina"

A peça aborda o modo de vida, a visão de existência e a maneira através da qual Elisa consegue expressar sua urgência e inquietude na busca interminável da liberdade de se poder viver plenamente, sem os famosos cárceres a que nós mesmos nos impomos. Sucesso no exterior, “Parem de Falar Mal da Rotina” soma uma temporada de 88 apresentações em Barcelona, além de apresentações no Rio de Janeiro, onde estreou, Brasília, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza e Niterói.

