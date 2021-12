Parceiros e patrocionadores do Arraiá da Capitá comemoram retorno do evento

O Arraiá da Capitá fechou com chave de ouro as comemorações juninas promovidas pelo Grupo A TARDE, na noite desta quarta-feira, 24. Consagrado através de uma show ao vivo com grandes nomes da música baiana, o evento já deixa saudades. Parceiros e patrocinadores do festival comemoraram o retorno do evento, além de agradecer e parabenizar a iniciativa do Grupo.

Segundo Cláudio Cotrim, representante da Motofácil, o Arraiá da Capitá foi surpreendente. “Esperávamos que não ocorresse, como tantas outras reuniões e eventos cancelados devido a esta pandemia. Porém, incrivelmente, o Grupo A Tarde mais uma vez inovou e surpreendeu o seu público fiel, além de conquistar novos espectadores e seguidores, com uma Live animada, bonita, festiva e até mesmo emocionante!”, destacou ele.

“Para nós da Motofácil foi muito gratificante contribuir com este evento e receber dos nossos amigos e clientes o parabéns, e o muito obrigado, por termos indicado esta linda festa por nossos canais digitais e redes sociais”, completou Cláudio.

A transformação em um evento digital também chamou a atenção de Paulo Cintra, diretor presidente da Natural Gurt. “Achei muito boa a ideia, neste momento de pandemia não podemos deixar as tradições acabarem”, disse ele à reportagem do Portal A TARDE.

As participações de grandes nomes do forró como Del feliz e Zelito Miranda fizeram com que todos se sentissem em uma verdadeira festa de São João. “O evento foi muito interessante, trouxe um gostinho de festa junina num momento tão difícil. Além de passar uma mensagem responsável e pertinente. Teve também um viés solidário que enriqueceu a proposta ”, comentou Ana Sampaio, Coordenadora de Marketing do Grupo LemosPassos.

Além dos forrozeiros o show também contou com a participação de outros nomes da música baiana, com Banda Eva, fato que o representante da Its Brasil Internet Corporativa também destacou. “Realmente a gente conseguiu viver um pouco do Arraiá que sempre foi um sucesso e uma marca registrada, conseguimos relembrar esse bons momentos e curtir o São João, mesmo com a pandemia. Em termos de evento, foi muito gostoso. Reunir aquela quantidade de artistas e com tamanha diversidade foi bem legal”, afirmou ele.

Quem também não deixou de comemorar a realização do evento foi Nailton Carmo, proprietário da Pão e Vinho. “Faz parte de nossas iniciativas contribuir e colaborar com causas sociais e com a ajuda ao próximo. Nosso desejo de patrocinar a live veio por conta das doações que seriam feitas e revertidas para quem mais precisa. Também, como nordestinos de carteirinha, não poderíamos deixar de colaborar com essa festa tão nossa e apoiar artistas baianos para fazer a alegria do povo”, finalizou.

O Arraiá da Capitá 2020 em Casa contou com parceria da Diffs by DIFábrica, Master Magazine, Moura Dubeux Engenharia, Grupo LemosPassos, Cachaça da Roça, Natural Gurt, Yamaha Motofácil e Brasfrut. Além do apoio de Carol Cristo Cake, Pão & Vinho, Its Brasil Internet Corporativa e Bahia Sul Transportes.

