Parangolé lança o DVD “O Som Que Vem da Rua” completo no Youtube

A banda Parangolé lançou nesta quarta-feira, 9, seu mais novo DVD "O Som Que Vem da Rua”, gravado no dia 24 de novembro na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Lançado exclusivamente no Youtube, o DVD traz a música e a dança atrelados a arte urbana através do cenário e figurinos. No repertório, Tony Salles leva a essência do Parangolé que fizeram sucesso desde a sua entrada na banda como 'Tchuco no Tchaco', 'Pegada do Negão', 'Desce Mainha', além dos novos sucessos como 'Open Bar', 'Rabeta no Chão', 'Bumbum Carente' , 'Parango Que Fala Né', entre outros.

O DVD conta com participações especiais dos cantores, Xanddy, do Harmonia do Samba e Leo Santana, que já foi vocalista do Parangolé.

Clique aqui para assistir ao DVD Completo.

