Paralamas do Sucesso faz show em Salvador

O “Festival Você Faz a Diferença - Encontros de Verão” traz para Salvador os Paralamas do Sucesso. O trio, formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria e voz), apresentará o show do último álbum lançado, intitulado "Brasil Afora". A festa contará ainda com show de Jammil e Uma Noites e será realizada no dia 18 de fevereiro, no Bahia Café Hall.

