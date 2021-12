Paralamas do Sucesso e Alavontê agitam Vilas do Atlântico

As bandas Paralamas do Sucesso e Alavontê vão se apresentar neste sábado, 11, às 22h, no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico. O show faz parte do projeto "Encontros de Verão".

Formada por João, Bi Ribeiro e Herbert, a banda de pop rock fluminense leva para o palco hits conhecidos como 'Aonde quer que eu vá', 'Lanterna dos afogados', 'Meu erro' e 'Cuide bem do seu amor'. Já o Alavontê apresenta clássicos da música baiana e canções de autoria de seus integrantes.

Os ingressos custam R$ 50 (pista) | R$ 80 (área vip) | R$ 90 (camarote) e estão à venda nos principais balcões dos shoppings de Salvador e na bilheteria do Armazém Hall.

