Parada Gay desfila com o tema "Sem armários. Com orgulho!"

As ruas do centro da capital baiana terão um colorido especial neste domingo, 21, com a realização da 13ª edição da Parada Gay da Bahia. O evento, que este ano tem como tema "Sem armários. Com orgulho!", tem início a partir das 11 horas, no Campo Grande.

E quem comanda a festa são os atores transformistas Michelle Lorem e Scher Marie Mercury, que irão apresentar para o público os shows dos artistas transformistas Scarlet Sangalo, Rainha Loulou, Lena Oxxa, Kuane Sstel, Mitta Lux e Tanucha Taylor.

Marcelo Cerqueira, presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), lembra que, além da animação, o evento tem uma importância social. "Essa 13ª edição da parada é muito importante para nós, pois estamos fortalecendo a nossa luta para aprovação da criminalização da homofobia no Brasil. E a parada é um grande instrumento para fortalecer essas lutas e sensibilizar a população", disse.

Cortejo

A abertura oficial do cortejo dos trios está marcada para as 15 horas, com a execução do hino nacional pela cantora Ana Mametto, coroação do padrinho, discurso de autoridades e apresentação do Coletivo Crokant, no trio oficial do GGB.

Em seguida, o desfile segue pelas ruas do centro. Cerca de 10 trios devem fazer a animação ao som de muita música eletrônica e shows. Entre as atrações estão o Trio da ABACI, com a banda Estrela Maior, Trio do Núcleo LGBT e o Trio da Boate Tropical.

O trajeto passará pelos bairros: Campo Grande, Mercês, Piedade e São Pedro, com retorno pela Rua Carlos Gomes, Senador Costa Pinto e Aflitos.



Já no palco "Preto, preto, pretinho!", localizado no Campo Grande, as apresentações terão início às 13 horas, com apresentação do Coletivo Tambor. Em seguida, às 15 horas, é a vez de Dão & Caravana Black subirem ao palco. Vércia Gonçalves & Muriquins animam o evento a partir das 17 horas. Aloizio Menezes e a banda Sangue Brasileiro se apresentam às 19 horas, fechando a programação.

Teste de HIV

A 13ª Parada Gay da Bahia não será só diversão. Na ocasião, o público poderá realizar o teste rápido de HIV, das 10h às 14h, em um stand montado na Praça do Grande.

A ação é promovida pelo Departamento de Acompanhamento de Dst/Aids e Hepatites, da Prefeitura de Salvador.

