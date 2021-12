Parada Disney chega a Salvador e promete alegrar crianças e adultos

Domingo é o grande dia da Parada Disney com o desfile dos principais personagens do estúdio em seis carros alegóricos e sete veículos com efeitos especiais: Mickey, Minie, Pato Donald, Margarida, A Pequena Sereia, Ursinho Pooh, Toy Story, Princesas, Fadas, Lilo & Stitch, Peter Pan, Piratas do Caribe, Manny Mãos à Obra e Mogli – O Menino Lobo. O evento terá 2,3 km de extensão, com saída às 10h30 do Jardim de Alah e chegada em frente ao Aeroclube.

Segundo a assessoria do evento, um total de 800 seguranças particulares e policiais militares vão estar presentes e seis postos da PM estarão espalhados pelo trajeto. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos de Salvador (Sesp), os participantes contarão com 400 banheiros químicos. Cinco ilhas de atendimento com postos médicos foram instaladas ao longo do circuito. Os deficientes físicos contarão com uma área reservada de 40 m² em frente ao Aeroclube. Rampas e corredores com grades exclusivas facilitarão a locomoção.

O evento é patrocinado pela Nestlé, com o slogan Salvador Faz Bem. “Apresentamos gratuitamente à população com o objetivo de realizar o sonho de crianças e adultos que ainda não tiveram a oportunidade de assistir a esse espetáculo”, afirmou o diretor de Comunicação e Serviços de Marketing da Nestlé Brasil, Izael Sinem Júnior.

Espetáculo - A Parada Disney já passou pelo Rio de Janeiro, Vila Velha (ES), São Paulo, Belo Horizonte (MG) e Brasília, com público superior a dois milhões de pessoas. Para a confecção dos carros, foram usados 4.900 flores artificiais, 1.500 litros de tinta, além de folhagens, madeira reflorestada, grama artificial, dentre outros materiais. As músicas que serão tocadas durante a parada foram gravadas especialmente em português nos estúdios da Disney de Los Angeles.

O evento deve contar também com um grupo abre-alas, formado por atrações locais como bandas mirins. O tempo de duração do desfile é de cerca de 45 minutos. A organização do evento recomenda à população que evite ir de carro, porque não haverá estacionamento.

O estilo do espetáculo segue a rigor os que acontecem diariamente no maravilhoso universo de sonhos da Disney World. A direção artística é supervisionada pela equipe da Disney, mantendo a fidelidade, a riqueza dos detalhes e o padrão consagrado mundialmente. Os croquis dos carros foram criados pela Disney Special Events. Além dos personagens, surpresas e efeitos especiais, como bolhas de sabão coloridas e confetes no formato das orelhas do Mickey e borboletas de papel, farão parte da festa.

“Como sempre, será entretenimento da mais alta qualidade para toda a família”, diz Marcos Rosset, vice-presidente sênior e diretor-geral da The Walt Disney Company Brasil. “Estamos muito felizes em seguir proporcionando momentos de diversão para a família brasileira. Tenho certeza que o público ficará encantado com este magnífico espetáculo”, completa.

Operação conjunta - A The Walt Disney Company, junto com suas subsidiárias e filiais, é uma empresa diversificada, líder no segmento de entretenimento familiar e de mídia, composta por cinco segmentos de negócio: grupos de comunicação, parques e complexos turísticos, produção cinematográfica, mídias interativas e produtos de consumo.

A Nestlé é a maior empresa mundial de nutrição, saúde e bem-estar e opera em 86 países. No Brasil, instalou a primeira fábrica em 1921, na cidade paulista de Araras, para a produção do leite condensado Milkmaid, que, mais tarde, seria conhecido como Leite Moça por milhões de consumidores.

A empresa abrange segmentos de mercado de alimentos e serviços para empresas e profissionais da área de alimentação fora do lar. Tem 30 unidades industriais localizadas em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.









adblock ativo