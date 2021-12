'Parabéns por toda sua representatividade', diz Paolla Oliveira a Pabllo Vittar

A atriz Paolla Oliveira postou uma foto ao lado de Pabllo Vittar em uma homenagem à cantora em seu Instagram nesta quinta-feira, 8.

Com a linda e sexy Pabllo Vittar. Parabéns por toda sua representatividade", escreveu Paolla, ao lado da hashtag #tbt, indicando que a foto remete a um momento do passado.

Pelas roupas que ambas estão usando, é possível notar que a foto remete ao dia da premiação do Troféu Domingão - Melhores do Ano, realizado pelo Domingão do Faustão em 2017.

