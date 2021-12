Para secretário, Casa Anísio Teixeira é exemplo de gestão

Para Rubim, o processo de acompanhamento do Programa de Apoio é o melhor que já houve. O desembolso (que era trimestral e será quadrimestral) só é feito a partir de relatórios das instituições que têm acompanhamento sistemático e visitas técnicas da Secult. O secretário de Cultura Albino Rubim considera que as instituições culturais estão se tornando mais dinâmicas. Foi o Caso da Fundação Anísio Teixeira, em Caetité, que receberá R$ 10 mil a mais, e é considerada modelo de gestão.

"Até devolveram recursos, não porque não realizaram, mas porque dinamizaram suas ações e, mesmo tendo apoio do Estado, buscaram outras formas de atividades e apoio. É um exemplo muito importante de sustentabilidade", diz ele. Para a presidente da Fundação Anísio Teixeira, Babi Teixeira, filha do célebre educador baiano falecido em 1971, o reconhecimento traduz uma prática: "A gestão se baseia em transparência e seriedade. Tenho preocupação com o nome do meu pai, que não pode ser maculado".

Ela enfatiza o trabalho da diretora da Casa Anísio Teixeira, Maria Auxiliadora Ledo, "que consegue executar magistralmente os recursos", bem como a equipe, que mantém atividades regulares, como o cinema, biblioteca, biblioteca móvel e salas de cultura digital.

Parceiros - Maria Auxiliadora ressalta que, com os recursos, as atividades da Casa estão garantidas. "É isso que permite que possam buscar outros parceiros e, igualmente, que os parceiros também nos procurem. O que a gente se propõe a fazer, a gente cumpre", diz a diretora da Casa.

Albino Rubim, que ampliou a duração do programa de dois para três anos, salienta que a finalidade do apoio às instituições privadas não é a manutenção dos espaços, simplesmente: "É importante criar um lastro para que as instituições tenham condições de desenvolver outras formas de sustentabilidade".

Para receber os recursos, as instituições devem ter as atividades culturais reconhecidas. É esse caráter, de acordo com Rubim, que legitima as instituições e a existência do programa. "Não há dúvida que o Theatro XVIII, o Museu Carlos Costa Pinto e o Teatro Vila Velha têm importância culturalmente, para citar alguns", diz Rubim.

