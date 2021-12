Para os internautas, Ana Marcela deve deixar o BBB 10

A pernambucana Ana Marcela, integrante da tribo dos Ligados, é a favorita dos internautas do A TARDE On Line a deixar a casa do Big Brother Brasil 10. No Paredão, que acontece nesta terça-feira, 26, ela disputa a permanência no reality show com Alex (Cabeças) e Angélica (Coloridos).





No entanto, caso a pessoa que indicasse retribuísse o voto, ela estaria automaticamente na berlinda. Ana Marcela indicou Tessália (Cabeças), que acabou votando na estudante de direito colocando-a no Paredão.



Já Alex pode deixar a casa do BBB 10 por ter sido indicado pelo líder da semana, Carlos (Sarados), o Cadu. Angélica recebeu a maioria dos votos da casa e por isso foi a terceira confinada a formar o Paredão triplo.



