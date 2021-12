'Para o Menino-Bolha' realiza curta temporada no Teatro Vila Velha

Vencedor do Prêmio Braskem na Categoria Melhor Texto, ”Para o Menino-Bolha” retorna aos palcos e fará duas únicas apresentações no Palco Principal do Teatro Vila Velha, no próximo sábado, 22, às 16h, e no domingo, 23, às 11h, e 16h.

A montagem apresenta o encontro entre duas crianças solitárias. Uma delas é Maria da Graça, uma garotinha que não sabe muito bem como fazer amigos de verdade, convive com sua pequena família e conversa muito com a Girafa, seu único confidente.

Já Pedro é um menino que não toma sol, não sabe andar de bicicleta e tem medo de sair de casa. Vive com a mãe e adora comer sonhos.

A curtíssima temporada será marcada pelo lançamento de nova tiragem do livro “A Gilafa”, originário da dramaturgia da peça, assinada por Paula Lice com ilustrações de Vânia Medeiros.

