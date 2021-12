Para gente grande! Confira cinco animações adultas da Netflix

Foi-se o tempo onde animações eram entretenimentos exclusivos para crianças, hoje, a conversa é bem diferente. Com conteúdo mais pesados e reflexivos sobre vida adulta, sexo, drogas e problemas da adolescência a Netflix é um bom lugar para encontrar esse tipo de animação. Pensando nisso, quem quiser se aventurar nesse mundo e não sabe como começar, confira nossa lista com cinco sugestões para imersão nesse mundo das animações adultas.

1 - BoJack Horseman

Com cinco temporadas disponíveis no serviço de streaming, BoJack Horseman é um retrato dos bastidores da indústria cinematográfica que Hollywood. Com características humanas, a serie apresenta a vida do cavalo BoJack, um astro de série dos anos 90 que precisa lidar com a fama, drogas, relacionamentos frustrados e a crise de meia idade.

2 - F is for Family

Com terceira temporada para ser lançado no dia 30 de novembro. F is Family, é baseada no stand-up de um de seus criadores Bill Burr Burr e acompanha a vida da família Murphy, um típica família norte-americana dos anos 70. F is Family, apresenta em seus episódios uma nostalgia, tanto com referências à época em que se passa quanto a períodos como infância e adolescência.

3 - Big Mouth

Com duas temporadas, Big Mouth acompanha um grupo de pré-adolescentes - Nick, Andrew, Jessi, Jay e Missy - que precisam encarar todas as mudanças assustadoras da puberdade.

4 – DesEcanto

Com uma temporada, a série é uma criação de Matt Groening, mesmo criador de Os Simpsons e Futurama. DesEcanto narra a história de Bean, uma princesa alcoólatra, seu companheiro Elfo e seu “demônio pessoal” Luci, que vive em um reino medieval conhecido como Terra dos Sonhos.

5 – Final Space

Com uma temporada, Final Space narra a trajetória de Gary Goodspeed, um prisioneiro que cumpre uma pena de 5 anos numa nave, consertando satélites pelo espaço. Em sua companhia, Gary convive com HUE (uma inteligência artificial que age como sua consciência) e Mooncake, uma criatura adorável e destruidor de planetas.

