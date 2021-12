Para compensar carteiras falsas, preço aumenta, diz produtor

A limitação da quantidade de meias-entradas no total de ingressos disponibilizados por espetáculo, conforme propõe o Projeto de Lei 4571/08, do Senado Federal, aprovado na última semana pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, encontra eco entre os produtores culturais, como é o caso de Moacyr Villas Boas. Segundo o produtor, na capital baiana, a maior parte do público tem acesso aos eventos com o benefício da meia-entrada, o que resulta, em muitos casos, na elevação dos preços dos ingressos para que haja um "equilíbrio". "A média de público que consegue desconto de meia é sempre 70 ou 80 por cento, incluindo as carteiras verdadeiras e falsas. Isso se percebe em todos os shows. E para compensar as carteiras falsas, o preço aumenta. Caso não existissem documentos falsos, o valor dos ingressos seria um pouco menor e quem tem carteira original não arcaria com os custos de quem tenta burlar a lei", ressalta.

Moacyr, que promove eventos na Bahia e em outros estados do País, diz que falta uma fiscalização mais eficiente. "Sou contra a limitação do número de ingressos destinados a meia-entrada se houvesse uma fiscalização severa. Como não há essa fiscalização, quem acaba pagando a conta é o produtor cultural. Nesse sentido, a aprovação desse Projeto de Lei é válida, pois vai dividir esse prejuízo com a sociedade", pontua.

Já o estudante universitário Vítor Gabriel Santos, 21 anos, acredita que a limitação da meia-entrada restringe os direitos dos alunos e só trará benefícios aos produtores dos eventos. "A maioria dos shows é voltada para o publico jovem, principalmente para estudantes universitários, que é um público enorme. Não deve ter limite já que 40% não seria suficiente. Ao invés disso, deveria ter uma maior fiscalização para que não tivesse tanta falsificação".

A duplicação do valor dos ingressos pelas produtoras de eventos para "equilibrar" o prejuízo com as carteiras falsas acaba pesando no bolso do consumidor, sobretudo os que não utilizam o benefício da meia-entrada. Porém, segundo a superintendente do Procon-BA, Gracieli Leal, não há como fiscalizar essa "manobra". "É difícil fazer um controle porque o valor é privado e trata-se de uma relação privada. Nesses eventos, o artista tem um preço individual e não tabelado e quem vai dizer o preço são os produtores", pontua.

De acordo com Gracieli, o que não pode haver é o chamado descumprimento de oferta. "Não pode ser divulgado um preço e na hora de aquirir os ingressos o consumidor se deparar com um valor maior que o informado", afirma a superintendente, ressaltando que o preço dos bilhetes deve ser divulgado previamente, de forma clara, para que os clientes não sejam pegos de surpresa.

Ainda conforme Gracieli, as produtoras também não podem utilizar o recurso de vender meia-entrada para todos numa espécie de preço único e que o direito dos cidadãos devem ser respeitados. Caso se sinta lesado, o consumidor pode entrar em contato com o Procon e a produtora poderá ser autuada e até multada.

adblock ativo