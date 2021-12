Papa Francisco vai lançar um disco de pop-rock

O Papa Francisco vai lançar o álbum de pop-rock Wake Up! no dia 27 de novembro. No disco, que contou com a aprovação do Vaticano, os discursos do papa ganharam uma pegada rock. A ideia, bem original, foi da gravadora Believe Digital.

A primeira faixa do álbum "Wake Up! Go! Go! Forward!", baseada em um discurso de Francisco na Coreia do Sul, em 2014. Há discursos, ou canções, em italiano, inglês, espanhol e português. Clique aqui e confira.

Abaixo, as músicas de "Wake Up!"

1. "Annuntio Vobis Gadium Mangum"

2. "Salve Regina"

3. "Laudato Sie…"

4. "Poe Que' Sufren Los Ninos"

5. "Non Lasciatevi Rubare La Speranza!"

6. "La Iglesia No Puede Ser Una Ong!"

7. "Wake Up! Go! Go! Forward!"

8. "La Fa Es Entera, No Se Licua!"

9. "Pace! Fratelli!"

10. "Per La Famiglia"

11. "Fazei O Que Ele Vos Disser"

