Paola Oliveira substituirá Ana Paula Arósio em “Insensato Coração”, novela de Ricardo Linhares e Gilberto Braga que sucederá “Passione” no horário das 21h da Rede Globo. Escolhida como a protagonista da trama após a saída de Ana Paula, a atriz revelou o quanto é complicado assumir um papel que inicialmente era de outra profissional.

"É uma pressão substituir alguém, mas vou pegar como todos os trabalhos que já peguei e me dedicar ao máximo e recuperar o tempo perdido", contou em entrevista ao site Uol. Em comunicado à imprensa, Paola Oliveira falou sobre a sua expectativa com a nova novela na emissora carioca. “Estou muito feliz e um pouco ansiosa. Vai ser muito trabalho".

Nesta terça-feira, 19, a atriz viajou para Florianópolis, em Santa Catarina, para começar as gravações das primeiras cenas da protagonista, já que Ana Paula não apareceu na data programada. O folhetim tem previsão de ir ao ar no primeiro trimestre do próximo ano.

Desistência - Escolhida há mais de um ano para compor o elenco da próxima trama da Globo, Ana Paula Arósio foi desligada por não ter comparecido às gravações iniciais, segundo comunicado oficial emitido pela emissora na semana passada. A atriz chegou a cortar o cabelo para viver a designer Marina, no folhetim.

Ela teria desistido de interpretar o personagem principal por não se identificar com o papel, de acordo com a coluna Telenotícias do jornal O Dia. Durante a semana, a imprensa divulgou que a artista havia sido desligada após faltar a apenas uma gravação na quarta, 13, em Santa Catarina.

