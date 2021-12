Paola Oliveira fala sobre romance com "ex" de Taís Fersoza

A atriz Paola Oliveira, intérprete da personagem Verônica na novela “Cama de Gato”, quebrou o silêncio sobre o romance com o ator Joaquim Lopes, em entrevista à Revista Quem, que chega às bancas nesta semana.

Comenta-se que, antes de namorar com Paola, Joaquim teria terminado o casamento com a atriz Taís Fersoza quando chegaram da viagem de lua de mel, ainda no aeroporto. Paola, no entanto, afirmou na revista que começou a se relacionar com Joaquim quatro meses após a separação dele no ano passado.

“Para coisas que envolvem coração, sentimento que a gente não domina, acho que não existe reprovação. Existem coisas que só quem está dentro da história é que vai saber. Não adianta falar, porque vão entender de outra forma. A dificuldade maior foi de uma coisa que havia terminado e não tinha a ver comigo. Começou como se começa um namoro normal, que a gente torce para dar certo, para ser feliz”, contou.

Fim – O casamento de Thaís com Joaquim, que namoraram por cinco anos, chegou ao final após a lua de mel por decisão dele. Na época, Thaís ficou surpresa com o rompimento e disse que o rapaz alegou falta de preparo para dar continuidade a uma relação mais séria. Poucas semanas depois, Joaquim e Paola foram fotografados juntos em uma praia do Rio de Janeiro.

A vilã de “Cama de Gato” e Joaquim se conheceram durante as gravações do filme “Uma professora muito maluquinha”, em São João del Rei, em Minas Gerais, quatro semanas antes do casamento dele.

