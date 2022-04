Paola Carosella causa polêmica ao falar de machismo

A chef Paola Carosella causou polêmica nesta quarta-feira, 30, ao comentar em seu Twitter as observações do candidato Marcelo, do MasterChef Profissionais, que foram consideradas machistas por muitos telespectadores.

Durante o programa, Marcelo afirmou que preferiria disputar a final com Dário, e não com Dayse, por ele ser um candidato "mais forte". Internautas consideraram o comentário machista, assim como diversos outros comportamentos do participante no programa.

Em reação às observações dos internautas, Paola questionou se um 'blah machista na TV' era mais importante do que o machismo 'cruel e enraizado e aceito e que mata em silêncio ali onde ninguém olha'