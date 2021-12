Palestra sobre diversidade arrecada fundos para Abraço à Microcefalia

A ONG Abraço à Microcefalia promove a palestra “A diversidade é uma força ou uma fraqueza?”, com a escritora Lau Patrón no dia 15 de abril, às 19h, no Teatro Eva Herz, Livraria Cultura, Salvador Shopping. O objetivo é incentivar o diálogo sobre o tema que beneficia hoje 278 famílias que possuem crianças acometidas com a Síndrome Congênita do Zika Vírus e doenças similares.

Toda a renda será revertida para os trabalhos realizados pela Abraço. Os ingressos custam R$ 50, estão sendo vendidos no site. Mais informações pelo telefone, que também possui a função WhatsApp, (71) 99630-7875.

