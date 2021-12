Palestra discute línguas africanas no Palacete das Artes

O Palacete das Artes promove a palestra da professora doutora e imortal da Academia de Letras da Bahia, Yeda Pessoa de Castro, sobre o tema: A nossa língua africana, a trajetória de uma pesquisa, que será realizada hoje, às 18h, no primeiro pavimento do casarão. A palestra integra a programação da exposição Bahia é África Também - Coleção Claudio Masella (pertencente ao acervo do Solar Ferrão, na Sala Contemporânea do Palacete. A iniciativa faz parte do projeto #MusEuCurto,#MusEuCurtoArte, de Dinamização de Museus, realizada em parceria do Ipac com a Fundação Cultural do Estado (Funceb). A campanha conta com ações de mediação, difusão e ocupação de espaços preservados pelo IPAC, com múltiplas possibilidades de ampliação de conhecimento.





adblock ativo