Palcos e trios independentes do Carnaval terão cerca de 200 atrações

Cerca de 200 artistas e grupos musicais foram selecionados para se apresentarnos trios independentes, palcos e projetos especiais durante o Carnaval de 2017 de Salvador. A relação foi divulgada no início desta semana, no Diário Oficial do Município (DOM).

Entre os nomes estão Luiz Caldas, Marcia Short, Walter Queiroz, Carla Visi, Aloísio Menezes, Edil Pacheco, Gerônimo, Paulinho Boca de Cantor, Sarajane e Lazzo, além de bandas como Adão Negro, Filhos de Jorge, Bailinho de Quinta, Viola de Doze e Gang do Samba.

De acordo com o presidente do Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar), Pedro Costa, a inscrição foi aberta em agosto e 600 artistas se disponibilizaram.

A divulgação de locais e horários das apresentações está prevista para ser feita na segunda quinzena de janeiro. As atrações serão incluídas na programação oficial do Carnaval, publicada no Diário Oficial do Município em novembro. Segundo Pedro Costa, este ano o Comcar preza por dar visibilidade a bandas novas, sem deixar de lado nomes da axé-music.

“É preciso dar vez ao novo, para que a história da música tenha continuidade, mas não podemos deixar de preservar a história da festa. Isso vale também para os estilos musicais. É preciso mesclar reggae, samba, axé, dentre outros estilos, para agradar a todos os gostos”, afirmou.

