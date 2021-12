Palácio Rio Branco recebe projeções históricas neste sábado

A história de Salvador ganhará vida por meio das projeções que serão feitas sobre a superfície do Palácio Rio Branco, com o evento SSA Mapping, neste sábado, 25, a partir das 17 horas.

A atração gratuita, que tem curadoria da paraense Roberta Carvalho, reúne artistas internacionais como Optica VJ, da Colômbia, de outros estados, como VJ Vigas, de Santa Catarina, e o representante local VJ Gabiru. Esse último é considerado o pioneiro de vídeo mapping na Bahia.

“Eu dialogo com a história do povo, da etnia”, afirmou Gabiru a respeito do seu trabalho que será projetado no Palácio.

Definições

Ele, assim como os outros artistas, se inspirou livremente na história da capital baiana para a mostra, além de ter dito que é importante esse tipo de intervenção urbana em Salvador.

Para a realização do evento, os artistas tiveram ajuda do historiador e pesquisador da Ufba Daniel Rebouças, que disponibilizou imagens e textos de acervos. Foi dessa forma que a curadora paraense conseguiu realizar seu trabalho.

Por meio da pesquisa sobre o prédio, do entorno e das mudanças urbanas, Roberta se inspirou para projetar as desigualdades sociais de Salvador, conectando o passado com o presente, segundo ela.

O vídeo mapping significa projeção mapeada. E, com o projetor estático, os artistas envolvidos no evento têm como objetivo dar vida à arquitetura do Palácio Rio Branco, às histórias ao redor dele. Já que, além do mais, um dos princípios do vídeo mapping é causar ilusão de ótica, gerando outras formas de perceber o espaço.

Outras atrações

Com patrocínio da Oi, por meio do Fazcultura – junção das secretarias estaduais de Cultura e da Fazenda – e produção da Baluarte, em parceria com o Ilimitado, o evento conta ainda com o Rolé pelo Centro Histórico, guiado pelo historiador Rebouças.

A parte musical fica por conta do estilo eletrônico, misturado ao pagode, com ÀTTØØXXÁ e OZ. “Acho importante trazer a música eletrônica”, declarou Gabiru, que também é DJ.

Serviço

O quê: SSA Mapping - Olhares de uma memória

Quando: Sábado, 25, às 17 horas

Onde: Palácio Rio Branco - Praça Municipal, Ladeira da Praça, Centro

Entrada: Gratuito

*Estagiária sob supervisão do editor Eduardo Bastos

