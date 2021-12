Palacete promove troca de livros

O Palacete das Artes, na Graça, promove neste sábado, 26, das 14h às 19h, mais uma edição do projeto Trocando Palavras. No encontro, o público terá a oportunidade de trocar suas obras literárias, além de doar publicações para a mesma iniciativa. A entrada é gratuita. Na programação, das 15h às 16h, haverá a apresentação do espetáculo e o relançamento do audiolivro "Judite quer chorar, mas não consegue!", do coreógrafo e dançarino Edu O., com voz da atriz Malu Mader.

