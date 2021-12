Pai de Michael Jackson visita Pelourinho e a sede do Olodum

O pai do Rei do Pop Michael Jackson, Joe Jackson, visitou na tarde desta quinta-feira, 9, o Pelourinho e a sede do Olodum, em Salvador. Recebido com animação, ele foi bastante assediado pela população local e turistas estrangeiros que pararam para tirar fotografias.





Na sede do Olodum, Joe foi recebido pelo empresário do grupo, Jorge Ricardo. Em 1996, Michael esteve no Pelourinho para gravar o clipe “They Don’t Care About Us” com 215 percussionistas da banda.



Joe Jackson está na capital baiana para o lançamento do livro "O Que Realmente Aconteceu a Michael Jackson", que acontecerá na Livraria Saraiva do Shopping Iguatemi, às 19h. Ele veio acompanhado do ex-produtor do astro Leonard Rowe.



Na edição do jornal A TARDE desta sexta-feira, 10, será publicada uma entrevista exclusiva com Joe Jackson.



*Com informações de José Lopes, do A TARDE

