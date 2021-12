Pai de Beyoncé Knowles não é mais seu agente

O pai da cantora americana de R&B Beyoncé Knowles não é mais seu agente, anunciou uma porta-voz da cantora de 29 anos, em um comunicado publicado nesta terça-feira pela imprensa.

"Negócios são negócios e família é família", declarou Mathew Knowles, 60 anos, em um comunicado separado publicado pela revista People. "Amo minha filha e estou orgulhoso pelo o que ela é e pelo o que ela conquistou. Desejo que seu grande sucesso continue", acrescentou.

"Sou muito agradecida por tudo o que ele me ensinou", declarou a cantora em um outro comunicado citado pela People. "Cresci vendo eles, meu pai e minha mãe, administrando seus negócios e trabalhando duro, e continuarei seguindo seus passos", acrescentou.

O nome do novo agente da estrela não foi revelado.

Mathew Knowles cuidou da carreira de sua filha desde o início, quando ela ainda era adolescente. Beyoncé é uma das artistas mais premiadas dos Estados Unidos, com cerca de 15 Grammy Awards, e já vendeu cerca de 75 milhões de discos desde o início de sua carreira.

Ela é casada com o rapper Jay-Z. De acordo com a revista americana Forbes, ela é uma das artistas mais ricas dos Estados Unidos com ganhos estimados em 87 milhões de dólares em 2010, passando Britney Spears, Lady Gaga e Madonna.

