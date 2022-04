Padre Fábio de Melo revela que pulava muro para 'namorar muito'

Participando do programa Caldeirão do Huck no último sábado, 5, o padre Fábio de Melo fez uma revelação, no mínimo, surpreendente. O religioso contou que pulava o muro na época de seminário para namorar. "Namorei muito durante o seminário, pulava o muro mesmo. Fiquei padre aos 31 anos. Estudei 16 anos para isso", disse ao apresentador Luciano Huck.

O Padre Fábio de Melo foi o convidado do quadro "Visitando o Passado", que relembrou sua antiga sala de aula em Formiga, no interior de Minas Gerais. O padre, que achava que tinha ido ao programa apenas para cantar, se emocionou ao rever o ambiente escolar e ao encontrar o seu irmão, Camilo, que cuida da sua mãe de 79 anos.

"Isto aqui me toca muito porque foi o que mudou a minha vida. Sempre me comovo muito com a oportunidade que tive de estudar por ter vindo de uma família simples em que meus irmãos não tiveram a mesma oportunidade que eu. Tudo começou aqui", falou o padre.