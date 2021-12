Padre Fábio de Melo faz show em Alagoinhas

Padre Fábio de Melo, um dos principais ícones da música católica no momento, fará show em Alagoinhas (distante 108 km de Salvador) no dia 7 de novembro, pelo projeto “Domingo de Luz”. O encontro está marcado para às 16 horas, no Brasil Mega Fest. Os ingressos custam R$ 25 (pista) e R$ 35 (cadeira).





adblock ativo