Pablo mostra romantismo e fala sobre musculação em programa

Estourado entre os arrocheiros, Pablo mostrou todo o seu romantismo, que encanta o público, no program Pida de Verão, que foi na manhã deste sábado, 8. "Bilu Bilu" , canção de trabalho do artista, não ficará de fora do repertório apresentado. "O sucesso de Bilu Bilu está acontecendo da mesma maneira como foi com a música Fui Fiel. É uma música romântica, do jeito que a galera gosta, e tem uma letra fácil de ser decorada", diz Pablo. O arrocheiro admite que gosta de cantar músicas que falem sobre a maneira de tratar bem as mulheres, a exemplo da canção "Baby".

O cantor, que exibe sua boa forma neste verão, não esconde o esforço que tem feito para chegar a isso. "Tô me preparando para manter o físico legal. Voltei a malhar e tenho me dedicado bastante", afirma Pablo. Essa "malha pesada" também vai ajudar o artista a encarar a maratona de apresentações no Carnaval, já que Pablo vai sair no bloco Alô Inter, no sábado de folia, na Barra. Ele também vai puxar o bloco Traz a Massa, na segunda-feira, na Avenida.

