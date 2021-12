Pablo e Raça Negra fazem show no Wet'n Wild em dezembro

O cantor Pablo e a banda Raça Negra vão se apresentar no show Haja Coração, marcado para o dia 17 de dezembro, no Wet'n Wild. Os ingressos já estão à venda no balcões de ingressos, Pida e A Tarde. Os valores das entadas variam de R$ 30 a R$ 60.

A ocasião marcará o lançamento oficial do CD "Um Novo Passo", de Pablo. Ele cantará sucessos do seu novo álbum, como "Fui um bobo", "Desapeguei", "Filmes e histórias", "Tá me traindo né?.

Os clássicos "Chora não bebê", "Displicente", "Porque homem não chora", "Desculpa aí", "Nível de carência", também farão parte do repertório.

Nos 90 minutos de show, o público poderá curtir Raça Negra. A banda, liderada pelo vocalista Luis Carlos, irá apresentar um repertório com os maiores sucessos dos 33 anos de carreira, como: “Cheia de Manias” “Quando te encontrei” “Cigana” “Me leva junto com você” além da atual música de trabalho, “Sombras”.

