Pablo e Raça Negra comandam festa Haja Coração no Wet’n Wild

Para os amantes do arrocha e do pagode romântico, sábado será de festa. Às 21h, no Wet’ n Wild, acontece o show Haja Coração. Comandando a festa, e subindo ao palco pontualmente às 23h, o cantor Pablo, que estará lançando o CD intitulado Um Novo Passo, e cantando os grandes hits que o fizeram conhecido no País. Além dele, a banda Raça Negra, que, com 33 anos de estrada, apresenta os maiores sucessos do grupo.

Para Pablo, o encontro é a concretização de um desejo antigo, visto que ele costumava cantar músicas da banda, e em especial a faixa Perdoa. “Quando eu estava na banda Asas Livres as pessoas gostavam muito que eu cantasse as músicas do grupo. Inclusive, em meu primeiro disco profissional uma música do Raça Negra teve uma resposta muito grande”.

Nascido em Candeias, o cantor não esconde o carinho pela cidade de Salvador, motivo que o fez escolher como local de lançamento do seu novo álbum. “Em Salvador eu me sinto em casa. Foi o lugar que me abriu as portas para que o Brasil me aceitasse”.

Disco

No álbum denominado Um Novo Passo o cantor apresenta um comportamento diferente. Com as faixas do CD tocando nas rádios, o projeto para ele significa uma evolução na carreira, que possibilita uma aproximação maior com os fãs. “Eu queria participar mais da produção, das redes sociais, da organização do palco. Daí, surgiu a ideia de dar um novo passo na carreira. “

Pablo, que é um dos maiores cantores de música romântica no Brasil, afirma não ter fórmula para o sucesso. “Para mim não tem explicação nem existe fórmula. Eu fui deixando as coisas acontecerem, sempre persistindo no meu sonho. Minha música é transparente, canto pelo sentimento, não faço música por dinheiro”.

