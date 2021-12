Pabllo Vittar se emociona ao encontrar sua irmã gêmea na TV; veja

A cantora Pabllo Vittar se emocionou ao encontrar sua irmã gêmea, Phamella, e sua mãe, Verônica, no estúdio do Encontro com Fátima Bernardes nesta quinta-feira, 1º, aniversário de Pabllo e de sua irmã.

"Eu amo ela demais, a gente é parceira 'unha e carne'", contou a cantora enquanto via fotos de sua infância ao lado de Phamella, que entrou no estúdio e a surpreendeu.

Phamella, que tem o nome parecido ao de nascimento da irmã, Phabullo, elogiou-a: "Vim aqui pra falar de perto o quanto essa pessoa é maravilhosa, como irmã, como amiga, como tia, como filha... Te amo mana, sucesso sempre."

Fátima Bernardes questionou em seguida: "Queria saber se essa paz era verdadeira desde pequenininhas". "Não era, não vou mentir aqui", respondeu Pabllo, sincera. Na sequência, sua mãe, Verônica, e seu sobrinho, Arthur, também apareceram.

"Brigavam pouco, mas brigavam, né. Criança não deixa barato. Três juntos!", contou sua mãe, que ressaltou que, fora de casa, as três se defendiam.

