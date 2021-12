Pabllo Vittar ganha programa para contar a própria história

O sucesso de Pabllo Vittar vai render uma participação especial nos cinemas até o fim do ano, mas, muito em breve, a artista será atração em um programa do Multishow no horário nobre. "Prazer, Pabllo Vittar" vai contar a história da drag queen, desde a infância no Maranhão, onde nasceu, até se tornar um ícone LGBT e ganhar cada vez mais espaço na música.

Entre os destaques da carreira de Pabllo estão sua participação ao lado de Fergie no Rock in Rio, sendo a primeira drag queen a subir no Palco Mundo, e gravações ao lado de Anitta, Diplo e Lucas Lucco.

Além da trajetória artística, o público vai conhecer as referências do artista para construir a carreira. O programa será dividido em quatro episódios e tem estreia marcada para o dia 1º de maio, às 21h.

