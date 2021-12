Outras palavras: crianças criam seu próprio dicionário

Cada pessoa enxerga o mundo de jeito diferente. Tem gente que só entende quando fica de ponta-cabeça. Enquanto outras, na ponta do pé.

No final de abril, o professor colombiano Javier Naranjo mostrou como meninas e meninos entendiam o mundo por meio das palavras.

O professor demorou 10 anos para juntar as 500 definições de 133 verbetes (palavras) diferentes. E depois fez um dicionário chamado Casa das estrelas: o universo contado pelas crianças.

Para Andrés Felipe Bodoya, 8, "adulto" significa "pessoa que, em toda coisa que fala, fala primeiro de si". E "igreja", para Natália Bueno, 7, quer dizer "onde a pessoa vai perdoar Deus".

Palavras

A linguagem das crianças não é igual à dos adultos. A professora de linguística da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) Selena Abade disse que isso acontece porque o adulto aprende a ter relações diferentes com o mundo quando o tempo passa.

O significado das palavras é construído no dia a dia. Igual ao dos adultos. Mas o cotidiano de quem já cresceu e quem vai crescer é diferente. Enquanto crianças vão à escola e aprendem matemática e português, a mãe e o pai trabalham.

Selena explicou ainda que a palavra "mãe", por exemplo, pode significar coisas bem diferentes. Isso vai depender da vida de cada pessoa. "Um menino que tem uma mãe carinhosa vai relacionar a palavra ao sentimento de amor. Um adulto que não conheceu a mãe pode relacionar com saudade".

Sem erro

O lexicógrafo (autor de dicionários) Mauro de Salles Vilar contou que não precisa ser professor para fazer um dicionário e explicou passo a passo como o livrinho é produzido.

Primeiro é necessário saber o tipo de dicionário e o público que vai ler. Os mais comuns são os temáticos, como o dicionário infantil Aurelinho. O bilíngue, que traduz de uma língua para outra. E aqueles usados para descobrir o significado de um verbete estranho.

Depois é só listar um grande número de palavras encontradas em jornais, revistas, livros, bulas de remédio, receitas e outros lugares que tenham frases do idioma falado.

Mauro contou que, depois, entra a parte da tecnologia. "As palavras são cadastradas no computador e ele vai mostrar quais delas mais aparecem no dia a dia".

Pronto. É só escolher quais entram, colocar em ordem alfabética e preparar os significados. Mauro disse que isso pode levar anos. Houaiss é o dicionário que ele fez com a ajuda de 200 pessoas e demorou 15 anos para ficar pronto.

O Houaiss reúne mais de 230 mil verbetes e é um dos mais importantes do Brasil.

Dicionário

O espaço e o tempo não ajudariam o A TARDINHA a fazer um dicionário completo. Mas dá para pensar em alguns verbetes.

Fabrício Oliveira, 7, Felipe Reis, 11, Bruna Simões, 10, Luize Esteves, 11, Martha Peixoto, Maria Eduarda Burgos e Larissa Andrade, todas de 9 anos, pegaram o papel e a caneta e escreveram o significado das palavras que mais escutam no dia a dia.

Adulto: pessoa grande que avisa sobre o perigo (Jean)

Amigo: companheiro que dá amor (Fabrício)

Beijo: mensagem de amor (Martha)

Criança: pessoa que se diverte e que tem uma imaginação fértil (Bruna)

Deus: o único perfeito (Martha)

Dinheiro: papel que não compra a cura (Felipe)

Escola: lugar onde as crianças vão para ser alguém na vida (Larissa)

Estrela: é quando alguém morre e vira uma (Martha)

Fé: é o que serve para confiar em alguma coisa (Jean)

Fome: é quando o estômago dói (Felipe)

Guerra: o que prejudica a paz (Bruna)

Humilde: pessoa que faz o bem (Martha)

Igreja: lugar onde se pede coisas a Deus (Bruna)

Jovem: é estar longe da morte (Martha)

Liberdade: é ter dinheiro para comprar mais de um ovo e não precisar dividir um com os irmãos (Larissa)

Mãe: quem acolhe e cuida (Luize)

Natureza: lugar onde tem vida (Bruna)

Obrigação: responsabilidade com as coisas que faz (Luize)

Paz: bandeira branca (Felipe)

Pobreza: quando não tem dinheiro para comprar biscoito (Larissa)

Quarto: onde o computador fica e dá para ver o Facebook (Luize)

Recreio: a melhor parte da escola (Maria Eduarda)

Responsabilidade: é o cuidado que tem quando a mãe fica mais velha (Jean)

Saudade: sentimento de tristeza (Luize)

Tempo: uma vida que passa rápido (Luize)

Universo: lugar com muitas pessoas (Maria Eduarda)

Violência: dor (Fabrício)

Xingar: falar palavrão (Maria Eduarda)

Zelo: é saber cuidar de alguém ou de algo (Maria Eduarda)

adblock ativo