Ouro Negro apoia 94 agremiações em 2016

Na edição 2016, 94 agremiações serão beneficiadas pelo Carnaval Ouro Negro. A lista das entidades que terão o investimento de R$ 4,4 milhões foi divulgada, na quinta-feira, 17, no Diário Oficial do Estado.

As cotas de apoio vão de R$ 15 mil a R$ 130 mil para cada bloco. No entanto, os gestores de blocos como o Muzenza e Malê Debalê estão em busca de outras fontes de recursos e acreditam que os critérios de distribuição das verbas do projeto deveriam ser reformulados.

"Os blocos mais tradicionais têm custos mais altos e, por isso, deveriam ser tratados de forma mais adequada", afirma o presidente do Muzenza, Jorge Santos, argumentando que o valor de R$ 100 mil reservado ao bloco chega a suprir 15% dos gastos com o desfile.

A iniciativa privada, a cobrança de ingressos em eventos, além da venda de fantasias são algumas saídas para completar os custos. "O problema é que boa parte das marcas não quer o nome associado aos blocos afros", explicou o gestor do Muzenza.

O projeto é viabilizado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e coordenado pelo Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), atendendo blocos das categorias afro, afoxé, samba, reggae e de índio.

A menos de dois meses para a Folia de Momo, o vice-presidente do Malê Debalê, Miguel Arcanjo, disse que o desfile do bloco está comprometido. "O dinheiro do Ouro Negro só paga a banda. O apoio é considerável para os blocos pequenos, mas não significa muito para os grandes. Sem contar que metade desse valor é devolvido em taxas obrigatórias para o desfile. Ainda estamos negociando patrocínios e não temos o carnaval garantido".

É o primeiro ano que o afro Olodum não está incluído no Ouro Negro. Segundo o presidente João Jorge, há alguns anos o financiamento não atende às necessidades dos grandes blocos. "É preciso lidar de outra forma com os blocos de grande porte, levando em conta as despesas e buscando alternativas para a participação no Ouro Negro. Já demos contribuição ao Estado da Bahia com nossa imagem e com o que acrescentamos à cultura. Mas o diálogo com a Secult é constante para encontrar a melhor forma", explicou João Jorge.

"Continuamos em busca de parcerias com o setor privado e negociando outro apoio do poder público", disse o presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos Vovô dos Santos, que não participa do Ouro Negro há dois anos.

Em nota, a Secult informou que ações para ambos "incluem projetos ao longo do ano relacionados ao Pacto pela Vida e ao Pacto pela Educação" e ainda está em discussão uma forma de apoio para folia em 2016.

