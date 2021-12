Ouça música inédita de Amy Winehouse

Uma nova canção da coletânea póstuma de Amy Winehouse vazou na internet. Após "Like Smoke" e "Our Day Will Come", foi a vez de "Halftime", faixa gravada originalmente em 2002 e que não integrou o primeiro disco da cantora, Frankie, de 2003 (Ouça canção logo abaixo).

O álbum que reúne as músicas inéditas de Amy, batizado de "Lioness: Hidden Treasure", conta com a produção de Mark Ronson e Salaam Remi e traz 12 trabalhos da cantora, como os covers de "Will You Still Love Me Tomorrow", do The Shirelles e "A Song For You", de Donny Hathaway.

O álbum chega às lojas no dia 5 de dezembro e terá toda sua arrecadação revertida para a Amy Winehouse Foundation.

Confira a canção inédita "Halftime"

