Otto e Marcia Castro são atrações do Baile dos Mascarados

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música







Marcia Castro e Otto são atrações confirmada na primeira edição do Baile dos Mascarados que acontece nesta quinta-feira, 10, no Clube Fantoches, a partir das 21 horas. A festa será comandada pela Banda Os Mascarados que, junto aos convidados, fará o esquente para o Carnaval baiano.









adblock ativo