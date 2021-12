Otto apresenta novo álbum em show na Concha Acústica

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música







O cantor e compositor pernambucano Otto fará show no dia 12 de setembro em Salvador. O evento será às 18h30, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) e contará com a participação especial do guitarrista Catatau, da banda Cidadão Instigado. O primeiro lote de ingressos estarão à venda em breve na bilheteria do TCA e custarão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).









