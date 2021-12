Othon Bastos é internado para tratar erisipela

O ator baiano Othon Bastos, no ar como o mordomo Silvano de Império, está internado desde domingo, 31, para tratar da erisipela - infecção causauda por bactérias que penetram na pele, atingindo os tecidos subutâneo e adiposo.

Em entrevista ao Uol, Othon Bastos disse que sentia queimação e dor na perna esquerda. "Mas no domingo, senti uma paralisia do tornozelo até a coxa. Cheguei no hospital e levei um susto com o diagnóstico de erisipela. Nunca tive antes. O médico disse que foi uma pancada que tive, não sangrou e aí o vírus entrou", explicou ao Uol.

O ator ficará afastado das gravações da novela por, no mínimo 10 dias. A previsão é que o ator recebe alta no domingo, 7.

adblock ativo