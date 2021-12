Oscar 2021 é adiado por causa da pandemia do novo coronavírus

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda-feira, 15, que a cerimônia de premiação do Oscar 2021 foi adiado para o dia 25 de abril. O evento estava inicialmente programado para 28 de fevereiro. Com as medidas de isolamento social por causa da pandemia do novo cronavírus, cinemas tiveram de ser fechados e as principais estréias do ano foram adiadas.

A organização também estendeu as datas de elegibilidade. Antes, para concorrer a uma estatueta dourada, era preciso ser exibido em salas de cinema nos Estados Unidos até o fim de dezembro. Agora, os longas lançados até o dia 28 de fevereiro podem concorrer. O anúncio dos indicados será em 15 de março.

A mudança faz parte de uma série de medidas tomadas pela instituição nos últimos meses. No final de abril, declarou que filmes exibidos em plataformas digitais poderiam concorrer ao Oscar por causa da pandemia.

“Por mais de um século, filmes desempenham um importante papel em nos reconfortar, inspirar e entreter durante os mais sombrios dos dias. Eles com certeza fizeram isso este ano”, disse o comunicado assinado pelo presidente da Academia, David Rubin, e o diretor-executivo Dawn Hudson.

“Nossa esperança, ao estender o período de elegibilidade dos filmes e ao adiar a data do nosso evento, é de prover a flexibilização que diretores de cinema precisam para terminar e lançar seus filmes sem sofrer penalizações por algo que foge de nosso controle.”

O adiamento da cerimônia aconteceu três vezes antes. Em 1938, por causa grande inundação em Los Angeles. Em 1968, após o assassinato de Martin Luther King Jr. E em 1981, após a tentativa de assassinato do presidente Ronald Reagan.

Na sexta-feira (12), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou novas políticas para aumentar a representatividade na indústria do cinema. Entre elas, estava a decisão de que, a partir de 2022, a categoria de melhor filme terá sempre dez indicados.

adblock ativo