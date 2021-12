Osba terá autonomia a partir de 2017

O Governo da Bahia pretende publicizar a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) a partir de 2017. Com isso, a Osba terá autonomia para captar recursos para continuar funcionando. Para que a meta seja alcançada, uma série de reuniões está sendo realizada com representantes das secretarias de Cultura (Secult), Comunicação (Secom) e Casa Civil, por determinação do governador Rui Costa.

O Governo também planeja apresentar um plano de comunicação específico para a orquestra, que terá suas ações amplamente divulgadas. "O objetivo do Governo sempre foi de retomar o processo de fortalecimento da Osba, iniciado ainda na gestão anterior à nossa. Estamos ajustando nosso planejamento ao cenário nacional de crise econômica para assegurar mais essa conquista", garantiu, em nota, o secretário de Cultura, Jorge Portugal.

