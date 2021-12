Osba se apresenta com compositor africano Ray Lema

Chove, mas faz certo calor na sala de ensaios da Osba, no Teatro Castro Alves. A música é apropriada, com passagens rápidas em stacatto, a melodia remetendo a certa melancolia. O maestro convidado João Maurício Galindo (Orquestra Jazz Sinfônica - SP) se dirige aos músicos: "Essa música, São Tomé, se refere a um porto na África de onde escravos eram despachados para cá. Então é um lamento, uma música triste, tá?".

Os músicos voltam ao trecho e o maestro quer mais: "Perfeito, mas pode ser mais dolorido?", pede. Findo o ensaio, o homem negro e alto ao piano aplaude e agradece. Ray Lema, o compositor de São Tomé, é a atração, junto à Osba, do concerto de encerramento da Série TCA 2014, neste domingo.

Sentado no foyer do TCA para uma entrevista exclusiva, Lema elogia a performance da nossa Orquestra Sinfônica da Bahia. "Já toquei esse mesmo repertório com orquestras na França e na China", conta.

"Mas com os músicos baianos foi muito mais fácil. O groove é mais pronunciado, pois eles têm todas essas influências locais, o que faz uma diferença enorme. Estou muito feliz - e olha que foi só o primeiro ensaio", afirma.

220 tribos, 220 tradições

Nascido no antigo Congo (atual Zaire) em 1946, Lema vive em Paris há mais de 30 anos. Esteve em Salvador pela primeira vez há uns vinte, participando de um festival. "A cidade mudou demais", nota, arregalando os olhos. "Só reconheci o Pelourinho. Todo o resto está muito diferente", percebe.

Ele e o maestro Galindo já se conhecem de outra ocasião: "Em 2009, no Ano da França no Brasil, eu fiz esse concerto em São Paulo, com a Orquestra Jazz Sinfônica. A embaixada francesa ofereceu vários compositores para eles, aí o Galindo escolheu a mim e o (acordeonista) Richard Galiano", conta.

Aluno seminarista na infância, Lema logo chamou a atenção dos padres por um outro dom divino: "Eles decidiram que eu tinha um dom para a música, então foi assim que me tornei músico: na igreja", conta.

Em 1974, Lema percorreu centenas de tribos do seu país, conhecendo as tradições musicais de cada uma. "Mobutu (Banga, ditador do Zaire), queria um balé nacional. Fui indicado como diretor musical e enviado nessa missão para recrutar músicos tradicionais das tribos. A experiência mudou minha vida para sempre e me tornou quem sou hoje", relata.

"O Congo (sic) é quatro vezes e meia o tamanho da França, com 220 tribos diferentes e 220 tradições musicais. É um universo gigantesco", observa.

Em 1979, ganhou uma bolsa da Rockefeller Foundation e foi estudar nos Estados Unidos: "Morei lá um tempo, mas fugi da América. Venho de um país colonizado. E é isso que a América faz com o mundo hoje".

"Eles impõem suas visões e cultura, mas só se enfraquecem, pois acreditam ser autosuficientes. O colonizador não toma conhecimento do colonizado. Mas o colonizado estuda tudo do colonizador. Nós sabemos tudo da América, mas a América só sabe de si mesma, por isso somos mais ricos", observa.

