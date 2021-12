'Os Simpsons' terão episódio especial de 100 dias de mandato de Trump

Publicado quinta-feira, 27 de abril de 2017 às 18:19 h | Atualizado em 27/04/2017, 19:35 | Autor: Estadão Conteúdo ouvir

O episódio também brinca com o fato do presidente gostar dos jornais da Fox, canal no qual a série é transmitida - Foto: Os Simpsons l Divulgação