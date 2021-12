Os piores momentos ou maiores erros da TV em 2016

Na derradeira coluna que escrevo em 2016, faço uma lista com os maiores erros, bobagens, gafes ou decepções ocorridos na TV aberta desde janeiro. Listei para os queridos leitores de A TARDE uma série de fatos que chamaram a atenção negativamente, ou de programas que, apesar de não darem certo, continuam no ar. Sim, é inexplicável. Os leitores que lembrarem de outras podem enviar por email para esta coluna.

Xuxa

Deve ter sido uma das artistas que receberam maior investimento e mais convidados especiais este ano e, ainda assim, continuou mal de audiência – não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, incluindo a bela Salvador. Boa parte dos problemas se deve ao fato de a apresentadora insistir em fazer um programa voltado ao seu próprio umbigo, e não para os telespectadores.

Velho Chico

Convenhamos. Foi uma das piores novelas da Globo de todos os tempos. Confusa, chatonilda, lenta, cheia de lacunas, com elenco em muitos casos mal escolhido; sofreu com atrasos em gravações por causa do perfeccionismo do diretor e, para piorar, ainda culminou com a tragédia da morte do ator Domingos Montagner. Velho Chico não vai deixar saudade nenhuma.

Fofocando

Um dia Silvio Santos acordou e teve a ideia de contratar dois apresentadores de um modesto canal (TV Gazeta) e os colocou para fazer um programa de fofocas com intuito de derrotar um quadro vencedor da Record (Hora da Venenosa). Resultado óbvio: zero. O Fofocando é um fracasso de público, crítica e de conteúdo, com pouca chance de seguir existindo em 2017.

Jornalismo

Globo, Record e Band vivem se gabando da “excelência” de seu jornalismo, mas quando Fidel Castro morreu e o avião da Chape desapareceu, nenhuma dessas TVs estava a postos para cumprir sua obrigação básica de informar. Coube ao SBT e sua equipe minúscula da madrugada noticiarem com exclusividade dois fatos que teriam repercussão mundial.

Superstar

Hoje chama “reality show musical”, mas a verdade é que esses programas não passam de festivais de música (ruim) com megaprodução. Não deixam saudade nenhuma. O Superstar é mais um programa que vai fazer companhia ao extinto Ídolos nas catacumbas do esquecimento. O mesmo vale para seus vencedores: parece que nenhum até hoje emplacou na MPB.

Geraldo Luís

Esse jovem apresentador teve uma ascensão meteórica nos últimos dois anos, e só não continuará subindo em 2017 porque não quer. Convidado para fazer um programa diário e noturno na Record, refugou e preferiu continuar só aos domingos. Óbvio, uma questão de escolha, porém decerto baseada no medo do sucesso.

Supermax

Ok, a Globo faz muito bem em testar novos formatos, mas Supermax, mistura de reality show fake com série de suspense, é um dos grandes fracassos do ano, apesar de ter liderado a audiência. Na verdade foi mais um formato errado. Supermax é a segunda tentativa fracassada de misturar uma atração de TV com a internet (vide Tomara Que Caia em 2015).

Pânico na Band

O humorístico que já foi um dos programas mais criativos e com elenco mais divertido da TV brasileira (goste-se ou não) virou um quase arremedo dominical que não faz rir mais a ninguém. Perdeu artistas, lançou quadros sem graça nenhuma e sofreu concorrência feroz de uma outra atração muito mais barata e modesta, que é o Encrenca da RedeTV!

Celso Portiolli

O apresentador que nunca quis ser nada mais que uma imitação de Silvio Santos parece ter chegado ao limite da própria carreira. Perdeu dois programas em apenas um mês – o Domingo Legal e o Sabadão com Portiolli --, mas deve ganhar um programa de consolação em 2017. Portiolli é exemplo de artista que deveria se atualizar.

Esporte Fantástico

É hora de a Record colocar a mão na cabeça e decidir que tipo de atração esportiva quer ter – se é que quer. Porque o Esporte Fantástico é hoje um fiasco de audiência. Mais um exemplo de que não adianta nada você tentar apenas “imitar” a Globo quando se oferece ao público um produto de qualidade inferior, tanto no conteúdo como até graficamente.

Melhores do Ano

Quadro anual de Fausto Silva dedicado a bajular e lamber os artistas da própria casa, e cujo nome correto deveria ser Melhores da Globo, concordam? Ano após ano, a premiação, que se fundamenta em votação feita junto aos funcionários da Globo, é um show de cabotinismo e elogios a artistas da casa, sendo que muitos nem deveriam estar ali.

X-Factor

Eis mais um reality show musical fracassado. De nada adiantam os cenários lindos, a iluminação impecável ou uma linda apresentadora (Fernanda Paes Leme), se a produção começa e termina caótica, escolhendo artistas medíocres numa sucessão de episódios cansativos (e desafinados). Isso sem falar no carisma zero dos jurados. X-Factor Brasil? Já vai tarde.

Apesar da coluna ranzinza de hoje, desejo um feliz Natal a todos os leitores de A TARDE! Hohoho...

