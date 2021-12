Os Normais pode voltar ao ar na Rede Globo

A Globo parece que vai continuar a fazer um revival de seu conteúdo. Depois de "A Escolinha do Professor Raimundo", já no ar, e os inéditos "Os Trapalhões" e "O Cassino do Chacrinha", a emissora planeja retornar com a série "Os Normais".

Segundo o F5, a ideia da emissora é exibir o programa nas noites de domingo. "Os Normais" mostrava as agruras do relacionamento entre Vani (Fernanda Torres) e Rui (Luiz Fernando Guimarães) e foi ao ar de 2001 a 2003. A série ainda gerou dois filmes que foram exibidos nos cinemas.

adblock ativo