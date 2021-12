"Os fãs podem esperar que vem muita novidade por aí", revelam Jorge e Mateus

Prestes a completar 14 anos de carreira, a dupla Jorge e Mateus segue firme no posto de artistas mais ouvidos do país. Para se ter ideia, apenas dois dias após o lançamento de 'Terra sem Cep', todas as músicas do novo álbum dos sertanejos já estavam entre as 100 mais tocadas nas plataformas digitais. Em entrevista exclusiva ao A Tarde, a dupla, que demonstrou total sintonia – indo contra os constantes boatos de separação, falou sobre carreira, família, planos para o futuro, além de revelar detalhes sobre o atual projeto, o show itinerante 'Único'.

1. Há mais de uma década vocês integram todos os rankings de artistas mais ouvidos do país. Qual a receita para se manter no topo por tantos anos?

Na verdade a gente nunca programou nada. Não tem uma receita, fazemos o que o coração manda. São 14 anos. Tentamos sempre agradar o nosso público. Durante os shows, a gente percebia que o pessoal pedia muito as músicas antigas, foi daí que surgiu o projeto Jorge e Mateus Único. Não tem segredo, acho que é fazer de coração mesmo, de amor verdadeiro.

2. Muitas músicas de vocês marcaram a vida das pessoas, desde o primeiro CD, 'Ao vivo em Goiânia', até o atual, 'Terra sem CEP'. Como é feita a escolha do repertório dos shows, para que nenhum dos grandes sucessos fique de fora?

Pois é, é difícil pra caramba escolher essa parte, que é o pré-show. Primeiro tem o mais complicado que é lembrar as músicas, já que é um show itinerante. A gente tá acostumado com nossa turnê normal, quando muda os arranjos, fica um pouco mais preocupante. Também temos dificuldade para sintetizar 14 anos de carreira em apenas 2h30. A gente tenta selecionar por região, ver o que está de acordo com a cultura de cada estado, saber o que está tocando mais em cada lugar.

3. Mesmo após 14 anos de estrada a dupla ainda mantém um ritmo intenso de shows pelo país. Em algum momento vocês pensam em frear?

A gente já diminuiu bastante o ritmo. Eram mais de 200 shows por ano, esse número já caiu para 150. Diminuímos para tentar melhorar nossa entrega pessoal. Nós não somos mais aqueles moleques que tinham a todo o gás, para dobrar a noite. A gente faz os shows, mas sempre pensando na família em primeiro lugar, em quem fica do outro lado esperando a gente em casa. Tem também a questão da sanidade mental, que é muito importante, né? A tendência é que quanto mais você vai amadurecendo, mais vá diminuindo o ritmo mesmo.

4. Como Jorge e Mateus se veem nos próximos 14 anos?

Nossa, daqui a 14 anos já vamos estar com uns 50! Imagino que de cabelo branco, barba branca, e fazendo menos show, com certeza (risos).

5. Quais os planos da dupla para 2019?

Já estamos começando. Gravamos um single que deve ser lançado nos próximos dias e esse ano a gente ainda grava material audiovisual. Estamos definindo essas coisas, mas, a partir do segundo semestre os fãs podem esperar que vem muita novidade por aí.

6. Salvador faz parte desses planos?

Sim, Salvador no final do ano! A gente toca bastante aqui, na capital e no entorno. Isso é motivo de grande felicidade para nós. Estamos querendo investir em um projeto novo porque ficar tocando tantas vezes assim se torna meio massante pra gente também né? Um projeto como o “Único” é muito importante pra mostrar um diferencial para a galera.

