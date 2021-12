Orquestras se apresentam em comemoração ao aniversário de Salvador

Ontem, 14, começaram as comemorações do aniversário de Salvador, que se estenderão até o fim do mês de março. A cidade completará 462 anos de fundação no próximo dia 29. Os destaques da programação cultural montada pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) ficam por conta das apresentações do maestro Fred Dantas e sua orquestra no dia 19, às 20 horas, e a da Orquestra Juvenil da Bahia (Neojibá), no dia 20, a partir das 18 horas. Ambas acontecerão na Praça Dois de Julho, Campo Grande.

Orquestra Fred Dantas é um dos destaques (foto).

Fred Dantas e a Oficina de Frevos e Dobrados apresentarão o trabalho "Filarmônicas e Diversidades", no qual tocarão reggae, rock 'n' roll e música popular brasileira utilizando instrumentos clássicos. Já a Neojibá, regida pelo pianista e maestro Ricardo Castro, se apresentará com 90 músicos tocando clássicos como Beethoven, Wagner e Tchaikovsky, além de peças da música popular e contemporânea do Brasil e latino-americanas.

Também fazem parte do roteiro comemorativo espetáculos de música, dança, teatro, poesia, exposição fotográfica, oficinas e apresentação de corais, em diversos locais como Espaço Cultural da Barroquinha, Museu da Cidade, Casa do Benin e bibliotecas municipais.



Clique aqui para acessar a programação completa da comemoração do aniversário de Salvador

