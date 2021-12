Orquestras Juvenis da Bahia são tema de documentário

Os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, conhecidos pela sigla Neojibá, se torna tema de um documentário 'NEOJIBÁ — Música Que Transforma', dirigido por Sergio Machado e George Walker Torres, que estreia na TV pelo canal Curta!, na segunda-feira, 28, às 22h20.

O documentário mostra os resultados desse projeto social, que oferece formação musical a jovens baianos em situação de vulnerabilidade social. Nele são acompanhados os integrantes da Orquestra Juvenil da Bahia.

A produção audiovisual revela as dificuldades do grupo e as conquistas dos músicos. O documentário acompanha uma turnê pela Europa da Orquestra Juvenil da Bahia e traz, por exemplo, imagens de um espetáculo na Philharmonie de Paris, em que os artistas tocam obras sinfônicas e o “Tico Tico no Fubá”, de Zequinha de Abreu.

O documentário também pode ser assistido no canal Curta! na terça, 29, às 2h20 e às 16h20; na quarta, 30, às 10h25; no dia 2 de janeiro de 2021 às 14h05; e no dia 3 de janeiro às 21h05.

