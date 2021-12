Orquestra Sinfônica da Bahia se apresenta neste domingo no TCA

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realiza neste domingo, 26, a partir das 17 horas, a 3ª edição do projeto “Osba em Família” na Sala Principal do Teatro Castro Alves.

Regido pelo maestro argentino Gustavo Fontana e com solos do violoncelista Daniel Sales, o concerto trará no seu repertório a Suíte “O Pássaro de Fogo” de Stravinsky e a obra “Kol Nidrei, Op.47”, de Max Bruch (1838-1920) e a Sinfonia nº 9 em Mi bemol maior, Op.70”, do compositor russo Dmitri Shostakovich (1906-1975).

Como de costume, a Osba pede que o público que puder leve 1 kg de alimento não-perecível para colaborar com a campanha de arrecadação destinada para o Insituto Brasileiro para Investigação de Tuberculose (Isbit).

Os ingressos custam R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, no SAC dos Shoppings Barra e Bela Vista ou através do site ingressorápido.com.br

